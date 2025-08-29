Житель Дагестана устроил перестрелку из-за взгляда на его жену в никабе

Женщина была в никабе.
В Махачкале мужчина начал стрелять из травматического пистолета по человеку, который якобы заинтересованно посмотрел на его супругу. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МВД России по Дагестану Гаяна Гариева. Жена дагестанца была в никабе — это женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.
«Взгляд прохожего показался супругу излишне заинтересованным. Произошел словесный конфликт. После чего оскорбившийся и возмущенный муж достал травмат и несколько раз выстрелил», — написала Гариева в telegram-канале.
Гариева уточнила, что стрелявший не попал в прохожего. Инцидент произошел 29 августа вечером рядом с ТЦ «Этажи» в Махачкале, отметили в полиции.
Ранее большинство мусульман в России выступили за запрет ношения никаба. Духовные представители отметил, что соответствующий запрет не нарушает требований религии.