Житель Дагестана устроил перестрелку из-за взгляда на его жену в никабе

В Махачкале мужчина начал стрелять из травматического пистолета по человеку, который якобы заинтересованно посмотрел на его супругу. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МВД России по Дагестану Гаяна Гариева. Жена дагестанца была в никабе — это женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.