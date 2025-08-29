Ричмонд
В Дятловском районе девятиклассница спасла тонувшую в озере девочку

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе девятиклассница спасла 9-летнюю девочку, тонувшую в водоеме. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на озере Банское в городском поселке Козловщина. Пострадавшая 9-летняя девочка прогуливалась возле дамбы, оступилась и упала в воду. Ее подруга побежала за помощью. Проходившая мимо девятиклассница, не раздумывая, бросилась в воду, взяла тонувшую девочку под мышки и вытащила на берег. Юная героиня призналась, что волнение ощутила, только когда опасность оказалась позади и она осознала, что могло произойти.

Спасенной девочке медицинская помощь не понадобилась. -0-