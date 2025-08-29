Ричмонд
В Минске на Немиге троллейбус столкнулся с иномаркой

42-летний водитель троллейбуса, двигаясь по улице Немига, совершил наезд на остановившийся автомобиль Volkswagen. В результате ДТП 37-летняя пассажирка троллейбуса доставлена в больницу для обследования.

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Немига сегодня произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

По предварительной информации, 42-летний водитель троллейбуса, двигаясь по улице Немига, совершил наезд на остановившийся автомобиль Volkswagen. В результате ДТП 37-летняя пассажирка троллейбуса доставлена в больницу для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. В случае, если водитель в состоянии обнаружить препятствие или опасность для движения, он обязан немедленно принять меры по снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства. -0-