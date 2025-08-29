В Минске на Немиге троллейбус столкнулся с иномаркой

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. В случае, если водитель в состоянии обнаружить препятствие или опасность для движения, он обязан немедленно принять меры по снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства. -0-