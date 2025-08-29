ВС РФ поразили украинский объект ВПК возле офиса британской организации

«Должен сказать, что один из таких объектов украинского военно-промышленного комплекса находится в непосредственной близости от здания Британского совета. Буквально через улицу. Насколько я понимаю отсюда, он был успешно поражен», — заявил посол в интервью в эфире телеканала «Россия 24». Посол также уточнил, что в результате удара пострадал сотрудник службы охраны.