Успехи ВС РФ, новые военные специальности и набор на военную службу: о чем Белоусов рассказал на коллегии МО

Министр обороны Андрей Белоусов провел коллегию военного ведомства, в ходе которой рассказал об успехах российской армии в ходе СВО. Также он раскрыл потенциальные изменения в военной сфере страны — появятся новые специальности. Некоторые из них войдут в план государственной программы вооружения до 2036 года.