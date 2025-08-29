Захарова провела Зеленскому урок славянских языков после закона о «рашизме»

«Почти все “-измы” в восточно-славянских языках (как в русском, так и украинском) строятся одинаково: от корня с добавлением суффикса. Фанат-изм, тур-изм, лобб-изм. Логика проста и прозрачна. По этой модели “рашизм” может означать лишь одно — Учение Раши. Поэтому “Раша” — это вовсе не Россия», — пояснила Захарова.