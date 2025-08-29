В Бресте грузовик задел троллейбусную контактную сеть, оборвавшийся провод повредил пять авто

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик зацепил контактную сеть троллейбусов в Бресте, и из-за обрыва проводов поврежденными оказались пять автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Сегодня около 19.10 грузовой автомобиль Man под управлением 58-летнего водителя двигался по ул. Московской в областном центре. Он зацепил контактную сеть троллейбусов, произошел обрыв провода, который повредил пять автомобилей.
В результате ДТП никто не пострадал.
Госавтоинспекция призывает водителей к осторожности, особенно это касается грузовых автомобилей — следует учитывать габариты своего транспортного средства и соблюдать меры предосторожности при проезде под линиями электропередачи, мостами и другими сооружениями. -0-