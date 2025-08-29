Ричмонд
Ещё одна фобия в копилку: Пассажирка самолёта навсегда потеряла слух из-за разгерметизации салона

Пассажирка самолёта авиакомпании Delta Air Lines навсегда потеряла слух в результате разгерметизации воздушного судна при взлёте. Об этом инциденте сообщает PYOK.

Источник: Life.ru

Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Самолёт следовал по маршруту Солт-Лейк-Сити — Портленд. Во время набора высоты пилоты неожиданно выровняли самолёт, что привело к сбою в системе герметизации, рассказывает Джейси Персер из штата Юта.

Из-за случившегося многие находившиеся на борту люди испытали сильную боль в ушах. Некоторых пассажиров забрала подъехавшая к экстренно приземлившемуся самолёту скорая помощь. Сама Персер в тот день навсегда перестала слышать, однако подала в суд на авиакомпанию только через год после инцидента.

Ранее сообщалось, что на борту рейса Анталья — Москва пассажиры потеряли сознание из-за жары и отсутствия кондиционирования. Людям пришлось два часа ждать вылета самолёта прямо в салоне, без права выйти и подышать воздухом. Росавиация подключилась к расследованию инцидента.