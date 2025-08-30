Ричмонд
СК возбудит дело по факту угроз в адрес общественной организации в ХМАО

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после угроз в адрес активистов общественной организации в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что группа приезжих высказала угрозы в адрес членов одной из общественных организаций. Конфликт возник после того, как активист этой организации зафиксировал противоправные действия со стороны одного из приезжих.

СК по ХМАО начали проверку по факту случившегося, квалифицируя его по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В СК РФ 28 августа сообщили о возбуждении дела по факту осквернения могил советских воинов в Эстонии. Уточнялось, что в городе Кохтла-Ярве при помощи экскаватора снесли монумент, а также раскопали братскую могилу советских солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).