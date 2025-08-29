Решения военкоматов об отправке срочников на службу продлили

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев подчеркнул, что круглогодичный призыв в российскую армию поможет снизить число уклонистов и увеличить численность личного состава. По его словам, такая мера способствует более эффективному комплектованию вооруженных сил и обеспечению выполнения задачи по доведению численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих к 2025 году.