Решения военкоматов об отправке срочников на службу продлили

Решение об отправке в часть будет действовать две призывные кампании.
Правительство России утвердило новые правила по срокам отправки призывников к месту службы. Теперь, если молодого человека не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва, его могут призвать в следующий призыв в течение года с момента принятия решения. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.
«Решение об отправке подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято. С учетом сверки данных воинского учета», — цитирует документ ТАСС.
Как ранее сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, законопроект о призыве на военную службу в течение всего года призван упорядочить деятельность военкоматов. Он отметил, что переход к круглогодичному призыву позволит разгрузить военные комиссариаты, которые сейчас испытывают повышенную нагрузку два раза в год.
Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев подчеркнул, что круглогодичный призыв в российскую армию поможет снизить число уклонистов и увеличить численность личного состава. По его словам, такая мера способствует более эффективному комплектованию вооруженных сил и обеспечению выполнения задачи по доведению численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих к 2025 году.