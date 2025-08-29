Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решения военкоматов об отправке срочников на службу продлили

Правительство России утвердило новые правила по срокам отправки призывников к месту службы. Теперь, если молодого человека не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва, его могут призвать в следующий призыв в течение года с момента принятия решения. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Решение об отправке в часть будет действовать две призывные кампании.

Правительство России утвердило новые правила по срокам отправки призывников к месту службы. Теперь, если молодого человека не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва, его могут призвать в следующий призыв в течение года с момента принятия решения. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

«Решение об отправке подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято. С учетом сверки данных воинского учета», — цитирует документ ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСовфед ужесточил порядок призыва на срочную службу.

Как ранее сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, законопроект о призыве на военную службу в течение всего года призван упорядочить деятельность военкоматов. Он отметил, что переход к круглогодичному призыву позволит разгрузить военные комиссариаты, которые сейчас испытывают повышенную нагрузку два раза в год.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев подчеркнул, что круглогодичный призыв в российскую армию поможет снизить число уклонистов и увеличить численность личного состава. По его словам, такая мера способствует более эффективному комплектованию вооруженных сил и обеспечению выполнения задачи по доведению численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих к 2025 году.

Узнать больше по теме
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше