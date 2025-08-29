Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил разобраться с действиями мигрантов в российском регионе

Уголовное дело по факту хулиганских действий мигрантов в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) поручил возбудить глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Уголовное дело по факту хулиганских действий мигрантов в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) поручил возбудить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Поводом, по данным ведомства, стали сообщения в сети об угрозах представителям общественной организации со стороны группы приезжих. Одним из активистов были зафиксированы неправомерные действия иностранца.

Напомним, ранее Telegram-канал общественной организации «Русская община ХМАО» сообщил о том, что один из активистов заснял на видео двух мигрантов на детской площадке. Предположительно, один находился в состоянии наркотического опьянения, второй, предположительно, был пьян.

Активист вызвал медиков и полицию, но через какое-то время на место прибыла толпа таких же бородачей. Мигранты окружили дружинника и начали требовать от мужчины записать извинения на камеру.

После этого сообщалось, что мигранты вышли на сход и призвали к расправам над русскими. Толпа иностранных специалистов скандировала «Пыть-Ях — наш город!».

По информации «Русской Общины», в город в эти якобы выходные съезжается вся банда нападавших, чтобы там встретить «общину».

Читайте также: «Бастрыкин затребовал доклад по делу о смертельном избиении туриста в Сочи».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.