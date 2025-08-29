Бастрыкин поручил разобраться с действиями мигрантов в российском регионе

Уголовное дело по факту хулиганских действий мигрантов в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) поручил возбудить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Поводом, по данным ведомства, стали сообщения в сети об угрозах представителям общественной организации со стороны группы приезжих. Одним из активистов были зафиксированы неправомерные действия иностранца.
Напомним, ранее Telegram-канал общественной организации «Русская община ХМАО» сообщил о том, что один из активистов заснял на видео двух мигрантов на детской площадке. Предположительно, один находился в состоянии наркотического опьянения, второй, предположительно, был пьян.
Активист вызвал медиков и полицию, но через какое-то время на место прибыла толпа таких же бородачей. Мигранты окружили дружинника и начали требовать от мужчины записать извинения на камеру.
После этого сообщалось, что мигранты вышли на сход и призвали к расправам над русскими. Толпа иностранных специалистов скандировала «Пыть-Ях — наш город!».
По информации «Русской Общины», в город в эти якобы выходные съезжается вся банда нападавших, чтобы там встретить «общину».
