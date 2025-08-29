На юге России произошел разлив нефти: как скоро могут устранить и какого размера пятно

В результате разлива нефти, которая произошла в Новороссийске при загрузке турецкого танкера, в Черное море попало около тонны нефтепродуктов. В связи с происшествием на объекте был введен режим чрезвычайной ситуации. На поверхности воды образовалось нефтяное пятно площадью 400 на 100 метров. «На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация», — говорится в заявлении компании в telegram-канале. В компании подчеркнули, что угрозы возгорания нет, пострадавших также нет. Выносной причал временно выведен из эксплуатации на неопределенный срок.