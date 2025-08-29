Бастрыкин поручил возбудить дело из-за хулиганских действий приезжих в Пыть-Яхе

Ранее в Telegram-канале общественной организации «Русская община Ханты-Мансийского автономного округа» сообщили, что один из активистов заснял на видео двух приезжих, один из которых мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Активист вызвал скорую помощь и полицию, однако позже к нему подошли соотечественники приезжих и стали угрожать, заставив записать видео с извинениями. Также они заблокировали в автомобиле другого активиста, который пытался прийти на помощь.