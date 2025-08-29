Baza: Крупный пожар вспыхнул рядом с «Ростов-ареной»

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на левом берегу Дона около «Ростов-арены». Об этом сообщил в пятницу, 29 августа, Telegram-канал Baza.
Предположительно, загорелся камыш. О причинах возгорания пока не сообщается. Также неизвестно и о возможных разрушениях и наличии пострадавших, сказано в публикации.
Официальной информации пока нет.
В этот же день мощнейший взрыв произошел на заправке в дагестанском селе Сулевкент, сообщил Telegram-канал Baza. По предварительным данным, пострадали два человека. По данным МЧС по республике, на территории АЗС произошел пожар.
До этого в марте в Махачкале произошли два взрыва. Первый раздался в многоэтажке, второй — в магазине в соседнем районе. Инциденты произошли с разницей всего в 30 минут. Предварительно, причиной взрывов стала утечка газа. «Вечерняя Москва» собрала подробности этих и подобных происшествий в Дагестане.