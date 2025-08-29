Baza: Крупный пожар вспыхнул рядом с «Ростов-ареной»

До этого в марте в Махачкале произошли два взрыва. Первый раздался в многоэтажке, второй — в магазине в соседнем районе. Инциденты произошли с разницей всего в 30 минут. Предварительно, причиной взрывов стала утечка газа. «Вечерняя Москва» собрала подробности этих и подобных происшествий в Дагестане.