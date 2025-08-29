Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину на территории коммерческого объекта, ранены два человека. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину на территории коммерческого объекта, ранены два человека. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи доставляет их в областную клиническую больницу, — написал он в Telegram-канале.

Автомобиль получил повреждения, также посечен фасад здания, добавил глава области.

В этот же день мирный житель погиб из-за атаки украинских БПЛА на автомобиль в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, машина потеряла управление и врезалась в жилой дом, в котором в результате произошел пожар.

В результате удара беспилотника ВСУ на трассе Рыльск — Крупец в Курской области 17 августа погиб местный житель. БПЛА атаковал автомобиль, в котором ехал мужчина.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше