Две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину на территории коммерческого объекта, ранены два человека. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи доставляет их в областную клиническую больницу, — написал он в Telegram-канале.
Автомобиль получил повреждения, также посечен фасад здания, добавил глава области.
В этот же день мирный житель погиб из-за атаки украинских БПЛА на автомобиль в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, машина потеряла управление и врезалась в жилой дом, в котором в результате произошел пожар.
В результате удара беспилотника ВСУ на трассе Рыльск — Крупец в Курской области 17 августа погиб местный житель. БПЛА атаковал автомобиль, в котором ехал мужчина.