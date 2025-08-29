В Вашингтоне не скрывают, что заинтересованы в предоставлении Киеву дальнобойного вооружения.
США предоставляют Украине вооружение, которое позволяет наносить удары по территории России на еще большее расстояние. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.
«Сейчас Соединенные Штаты поставляют Украине вооружение. Оно позволяет бить глубже по территории России», — процитировало слова Уитэкера ТАСС.
Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), также обсуждается возможность внесения в конгресс законопроекта о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Ранее в России заявили о том, что удалось нанести удары по объектам производства баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» на территории Украины. Предприятия создавались при содействии одной из западноевропейских стран для ударов вглубь РФ.