РФ поставила перед фактом страны Запада, желающие отправить войска Киеву

«В отличие от разных других обсуждаемых схем, так или иначе сводящихся к тому, что остающиеся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов. Для России это абсолютно неприемлемо, поскольку чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН.