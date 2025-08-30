РФ поставила перед фактом страны Запада, желающие отправить войска Киеву

Лица, продвигающие подобные идеи, заинтересованы в сохранении конфликта, заявил Полянский на заседании СБ ООН.
Россия считает «абсолютно неприемлемым» участие стран НАТО в контроле над территориями, остающимися под управлением Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«В отличие от разных других обсуждаемых схем, так или иначе сводящихся к тому, что остающиеся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов. Для России это абсолютно неприемлемо, поскольку чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
По его мнению лица, выдвигающие подобные предложения, стремятся не к разрешению кризиса, а к его поддержанию. В том числе посредством возможной временной заморозки.
Ранее, 18 августа 2025 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова уже подчеркивала недопустимость присутствия военных стран НАТО на территории Украины, отмечая риск неконтролируемой эскалации конфликта. Российские дипломаты неоднократно заявляли о своем категорическом неприятии подобных сценариев и призывали западные страны воздержаться от подобных шагов.