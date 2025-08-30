Мужчину, открывшего стрельбу в ТЦ Махачкалы, задержали и доставили в полицию

Напомним, ранее в торговом центре «Этажи» в Махачкале произошла стрельба из-за конфликта между двумя молодыми людьми. Сообщалось, что один из мужчин достал пистолет и открыл огонь, что вызвало панику среди посетителей ТЦ. По предварительной информации, перестрелку начал ревнивый муж, которому не понравилось, как проходящий мимо мужчина посмотрел на его жену, что привело к словесной перепалке и стрельбе из травматического оружия.