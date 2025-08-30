Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КТК расследует инцидент с утечкой нефти на терминале в Чёрном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проводит проверку инцидента на выносном причальном устройстве ВПУ-2 в Чёрном море. Во время погрузки нефти произошёл автоматический разрыв соединительного рукава с танкером, в результате чего произошла утечка сырья в море.

Источник: Life.ru

В КТК пояснили, что разрыв рукава срабатывает автоматически для минимизации последствий внештатных ситуаций, связанных с внутришланговым давлением. Причины происшествия уточняются.

Напомним, 29 августа произошла утечка нефти на причале Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море при перекачке сырья на танкер. Выносное причальное устройство (ВПУ) КТК-2, где произошёл инцидент, временно не используется. Сейчас определяют количество разлившейся нефти и следят за состоянием окружающей среды.