Два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Оба пострадавших доставляются в областную клиническую больницу.

Источник: Аргументы и факты

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. В результате инцидента пострадали два мирных жителя.

По словам Гладкова, женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. У второго пострадавшего медики предварительно диагностировали черепно-мозговую травму и баротравму. Оба раненых доставляются в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Губернатор отметил, что в результате атаки повреждения получил автомобиль, а также был посечён фасад здания, расположенного на территории объекта.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате падения обломков БПЛА в Орловской области увеличилось до четырех.

