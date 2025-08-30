Два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. В результате инцидента пострадали два мирных жителя.
По словам Гладкова, женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. У второго пострадавшего медики предварительно диагностировали черепно-мозговую травму и баротравму. Оба раненых доставляются в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Губернатор отметил, что в результате атаки повреждения получил автомобиль, а также был посечён фасад здания, расположенного на территории объекта.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате падения обломков БПЛА в Орловской области увеличилось до четырех.