Ермак: США не давят на Украине в вопросе территорий

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе прибыли в США для переговоров с Уиткоффом по вопросам гарантий безопасности и возможной организации встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. До этого Ермак уже обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио проект соглашения о гарантиях безопасности, который планируется опубликовать до конца следующей недели.