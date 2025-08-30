Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены два жителя

«Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей, предварительно, диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», — отметил губернатор.
Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Автомобиль получил серьёзные повреждения, также зафиксированы повреждения фасада здания.
Ранее машина влетела в жилой дом и устроила пожар после гибели водителя из-за дрона ВСУ. Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками автомобиль в Климовском районе Брянской области. В результате происшествия погиб мирный житель, а также произошло возгорание жилого дома.