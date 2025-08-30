Росавиация проверяет информацию об упавших в обморок пассажирах рейса из Антальи

На борту самолета, выполнявшего рейс Анталья — Москва, несколько пассажиров потеряли сознание, сообщил 29 августа Telegram-канал Shot. По словам туристов, они должны были вылететь лайнером компании Southwind Airlines. Посадка закончилась, но самолет не двигался с места. Около 500 туристов на несколько часов застряли на закрытом судне без кондиционеров. Многие начали падать в обморок и терять сознание, так как на улице была сильная жара.