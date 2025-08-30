Росавиация проверяет информацию об упавших в обморок пассажирах рейса из Антальи

Росавиация проверяет информацию об инциденте на рейсе Анталья — Москва турецкого перевозчика Southwind Airlines, где пассажиры упали в обморок. Об этом сообщил в пятницу, 29 августа, представитель федерального агентства Артем Кореняко.
В Росавиации обратили внимание на опубликованную в СМИ информацию о том, что пассажиры находились на борту около двух часов, кондиционеры не работали, к лайнеру прислали машину скорой помощи.
По предварительным данным, речь идет о рейсе STW011. 27 августа он должен был вылететь в Москву в 19:05, но отправился в пункт назначения в 21:14.
Росавиация потребовала от перевозчика представить доклад о произошедшем и принятых мерах по недопущению подобного в будущем.
— В зависимости от содержательности ответа примем решение об обращении в авиационные власти Турции, — заключил Кореняко в Telegram-канале.
На борту самолета, выполнявшего рейс Анталья — Москва, несколько пассажиров потеряли сознание, сообщил 29 августа Telegram-канал Shot. По словам туристов, они должны были вылететь лайнером компании Southwind Airlines. Посадка закончилась, но самолет не двигался с места. Около 500 туристов на несколько часов застряли на закрытом судне без кондиционеров. Многие начали падать в обморок и терять сознание, так как на улице была сильная жара.