Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация проверяет информацию об упавших в обморок пассажирах рейса из Антальи

Росавиация проверяет информацию об инциденте на рейсе Анталья — Москва турецкого перевозчика Southwind Airlines, где пассажиры упали в обморок. Об этом сообщил в пятницу, 29 августа, представитель федерального агентства Артем Кореняко.

Росавиация проверяет информацию об инциденте на рейсе Анталья — Москва турецкого перевозчика Southwind Airlines, где пассажиры упали в обморок. Об этом сообщил в пятницу, 29 августа, представитель федерального агентства Артем Кореняко.

В Росавиации обратили внимание на опубликованную в СМИ информацию о том, что пассажиры находились на борту около двух часов, кондиционеры не работали, к лайнеру прислали машину скорой помощи.

По предварительным данным, речь идет о рейсе STW011. 27 августа он должен был вылететь в Москву в 19:05, но отправился в пункт назначения в 21:14.

Росавиация потребовала от перевозчика представить доклад о произошедшем и принятых мерах по недопущению подобного в будущем.

— В зависимости от содержательности ответа примем решение об обращении в авиационные власти Турции, — заключил Кореняко в Telegram-канале.

На борту самолета, выполнявшего рейс Анталья — Москва, несколько пассажиров потеряли сознание, сообщил 29 августа Telegram-канал Shot. По словам туристов, они должны были вылететь лайнером компании Southwind Airlines. Посадка закончилась, но самолет не двигался с места. Около 500 туристов на несколько часов застряли на закрытом судне без кондиционеров. Многие начали падать в обморок и терять сознание, так как на улице была сильная жара.