Упавшие в обморок на рейсе из Антальи вынудили власти отреагировать

Ранее несколько пассажиров рейса Анталья — Москва потеряли сознание в переполненном салоне самолета Southwind Airlines, который более двух часов не мог вылететь из Турции из-за технических неполадок. Примерно 500 туристов оказались заблокированы в салоне Boeing 777 без возможности выйти. Кондиционеры не работали, температура воздуха превышала 30 градусов. После оказания первой медицинской помощи и короткой передышки на свежем воздухе туристов вновь пригласили на борт, объяснив это готовностью самолета к вылету. Кроме этого, после повторной посадки в салоне вспыхнул конфликт между пассажирами. Началась драка, из-за чего вылет снова задержали. На место прибыли сотрудники полиции, которые вывели зачинщиков беспорядка для разбирательства.