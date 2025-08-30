Ричмонд
Фирма-оператор нефтяного терминала ответила на вопрос об утечке сырья в Черном море

Произошедший 29 августа разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря не был следствием серьезной аварии на терминале.

Произошедший 29 августа разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря не был следствием серьезной аварии на терминале. Подробностями с РИА Новости поделились представители фирмы-оператора энергетического объекта.

«Мы хотим пояснить, что причины произошедшего выясняются», — подчеркнул собеседник информагентства.

Отмечается, что на черноморском выносном причальном устройстве (ВПУ-2) в эту пятницу произошел разрыв шланга во время загрузки нефтетанкера. Объект временно остановил работу. Объем утечки «черного золота» уточняется, но угрозы возгорания или экологической катастрофы нет — за ситуацией следят специалисты.

Как удалось выяснить РИА Новости, разрыв соединения между терминалом и судном не является аварией — это запланированный механизм безопасности. Так система предотвращает более серьезные последствия при скачках давления в трубопроводе. Остатки углеводородов после отсоединения отгрузочного шланга выводятся под контролем.

Стоит добавить, что за последний год в Черном море, к сожалению, уже неоднократно происходили утечки нефтепродуктов. Ранее представители Оперативного штаба Краснодарского края сообщили, что уже более месяца не фиксируют новых выбросов мазута в районе Анапы.

