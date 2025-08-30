Фирма-оператор нефтяного терминала ответила на вопрос об утечке сырья в Черном море

Как удалось выяснить РИА Новости, разрыв соединения между терминалом и судном не является аварией — это запланированный механизм безопасности. Так система предотвращает более серьезные последствия при скачках давления в трубопроводе. Остатки углеводородов после отсоединения отгрузочного шланга выводятся под контролем.