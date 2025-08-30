РФ закрепилась на первом месте по экспорту нефти и газа в одну из стран

«Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай. Совокупные поставки “голубого топлива” по трубопроводу “Сила Сибири” с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 миллиардов кубометров. В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.