Путин заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества КНР и РФ

Экономические отношения России и Китая достигли рекордного уровня: с 2021 года двусторонний товарооборот вырос примерно на 100 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Cиньхуа». Интервью на русском языке публикует Кремль.