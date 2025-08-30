Ричмонд
Путин заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества КНР и РФ

Экономические отношения России и Китая достигли рекордного уровня: с 2021 года двусторонний товарооборот вырос примерно на 100 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Cиньхуа». Интервью на русском языке публикует Кремль.

Путин заявил, что Китай является лидером по объему двусторонней торговли для России.

«Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером», — сообщил президент России.

РФ также заняла пятое место среди зарубежных внешнеторговых партнеров КНР по итогам прошлого года. Интервью вышло в преддверии официального визита в Китай Владимиром Путиным.