Путин раскрыл цели поездки к Си Цзиньпину в Китай

«Буду рад обстоятельно обсудить с Председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам», — заявил Путин. Его интервью опубликовано на сайте Кремля.