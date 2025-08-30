Путин раскрыл цели поездки к Си Цзиньпину в Китай

Путин намерен укреплять сотрудничество с КНР.
Целями визита в Китай являются укрепление сотрудничества двух стран в экономике, культуре и в сфере безопасности. Также планируется обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином региональные и международные проблемы. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью китайскому агентству Синьхуа.
«Буду рад обстоятельно обсудить с Председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам», — заявил Путин. Его интервью опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что планирует почтить память тех, кто победил милитаристскую Японию. Путин добавил, что боевое братство народов Китая и СССР позволило поставить точку во Второй мировой войне.
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После этого в Пекине пройдут двусторонние переговоры президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином.