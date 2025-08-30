В Тульской области обломки беспилотника ВСУ упали на территории предприятия

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Тульской области. Об этом в субботу, 30 августа, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
— В Алексине обломки дрона упали на территории производственного предприятия. Оперативные службы работают на месте, — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
29 августа в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину на территории коммерческого объекта, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Автомобиль получил повреждения, также посечен фасад здания, добавил он.
В этот же день мирный житель погиб из-за атаки украинских БПЛА на автомобиль в Брянской области, передал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, машина потеряла управление и врезалась в жилой дом, в котором в результате произошел пожар.