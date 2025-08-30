Reuters: xAI подала в суд на экс-инженера за якобы передачу сведений OpenAI

Американская компания xAI, принадлежащая Илону Маску, подала иск против бывшего сотрудника, обвиняя его в передаче конкурентам конфиденциальных данных, связанных с разработкой чат-бота Grok на основе искусственного интеллекта.
По информации Reuters, в документе указано, что инженер Сюэчэнь Ли присвоил материалы о передовых технологиях, которые, как утверждается, превосходят возможности ChatGPT, и использовал их в работе на OpenAI.
Агентство отмечает, что 14 августа Ли признал факт копирования файлов компании и попытку скрыть следы действий.
Ранее Илон Маск, сообщил о намерении подать в суд против Apple. В своей публикации в социальной сети X* он обвиняет корпорацию в антиконкурентных действиях, связанных с ранжированием приложений в AppStore.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.