Reuters: xAI подала в суд на экс-инженера за якобы передачу сведений OpenAI

14 августа Ли признал факт копирования файлов компании и попытку скрыть следы действий.

Источник: Аргументы и факты

Американская компания xAI, принадлежащая Илону Маску, подала иск против бывшего сотрудника, обвиняя его в передаче конкурентам конфиденциальных данных, связанных с разработкой чат-бота Grok на основе искусственного интеллекта.

По информации Reuters, в документе указано, что инженер Сюэчэнь Ли присвоил материалы о передовых технологиях, которые, как утверждается, превосходят возможности ChatGPT, и использовал их в работе на OpenAI.

Агентство отмечает, что 14 августа Ли признал факт копирования файлов компании и попытку скрыть следы действий.

Ранее Илон Маск, сообщил о намерении подать в суд против Apple. В своей публикации в социальной сети X* он обвиняет корпорацию в антиконкурентных действиях, связанных с ранжированием приложений в AppStore.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

