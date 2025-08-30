Путин преподал урок истории китайским журналистам и раскрыл, с чем борются РФ и КНР: главное в интервью лидера

Путин сделал ряд важных заявлений китайскому агентству.
Президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» обозначил ключевые направления сотрудничества между Москвой и Пекином, а также прокомментировал актуальные международные вопросы. Российский лидер акцентировал внимание на исторических событиях времен Второй мировой войны и конфликте Японии и Китая. Главное из материала иностранному СМИ — в публикации URA.RU.
О сотрудничестве с другими государствами.
Беседа была опубликована 29 августа на официальной платформе агентства, а ее стенограмма — на сайте Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что Россия и КНР совместно выступают за реформу Организации Объединенных Наций, однако считают важным, чтобы изменения осуществлялись осмотрительно и с учетом интересов всех участников международного сообщества.
Пекин вместе с Москвой выступают за реформу ООН
«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям. В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал президент.
О долларе.
Владимир Путин также сообщил о рекордном снижении роли доллара и евро во взаимной торговле. По словам главы государства, сейчас расчеты между Россией и Китаем практически полностью осуществляются в национальных валютах. Российский лидер уточнил, что доля западных денежных единиц в двустороннем товарообороте снизилась до «уровня статистической погрешности».
Путин заявил о снижении влияния доллара
Также Путин заявил, что необходима реформа Международного валютного фонда и Всемирного банка. Новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения, подчеркнул он.
О поставках ресурсов.
Россия удерживает первое место среди поставщиков нефти и газа в Китай. По словам главы государства, с 2019 года по трубопроводу «Сила Сибири» в КНР было экспортировано более 100 миллиардов кубометров природного газа. Российский лидер также заявил о намерениях увеличить экспорт энергоресурсов.
В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут. Планируется, что с 2031 года ежегодные поставки газа в КНР могут вырасти на шесть млрд кубометров, достигнув 44 млрд кубометров в год.
О сохранении традиций.
В интервью Владимир Путин отдельно охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как «настоящего лидера и волевого руководителя». Президент напомнил, что в России помнят вклад Китая в предотвращение нападения Японии на СССР в 1941—1942 годах. Также он выразил признательность за сохранение мемориалов советским воинам, погибшим при освобождении Китая, напомнив, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны.
Путин назвал Си Цзиньпина волевым руководителем
«Глава КНР дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами. И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с нашей страной», — отметил Путин.
О туризме.
Взаимный турпоток между Россией и Китаем вырос в 2,5 раза. По словам Владимира Путина, эти показатели стали результатом масштабного взаимодействия между странами в разных сферах.
Российские туристы активно едут в Китай
«По итогам 2024 года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек. Широкий общественный резонанс получили Годы языков, туризма, молодёжи, СМИ, регионального сотрудничества, спорта, науки и инноваций, стартовавшие поочередно с 2009 года», — отметил президент.
За последние несколько лет страны наладили масштабное сотрудничество не только в туризме, но и в образовании, кинематографе, театре, и спорте. Большой успех имели национальные Годы России в Китае и Китая в России, состоявшиеся в 2006—2007 годах.
О цели визита.
Ключевой целью визита Владимира Путина в Китай стало укрепление сотрудничества двух государств в экономической, культурной и сфере безопасности. По словам президента РФ, в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином запланировано обсуждение как двусторонней повестки, так и актуальных региональных и международных вопросов.
Российский лидер запланировал в КНР ряд встреч и поездок
Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на обстоятельный диалог с китайским лидером по всем направлениям сотрудничества между Москвой и Пекином. Также он планирует почтить память тех, кто победил милитаристскую Японию.