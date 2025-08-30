Путин преподал урок истории китайским журналистам и раскрыл, с чем борются РФ и КНР: главное в интервью лидера

В интервью Владимир Путин отдельно охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как «настоящего лидера и волевого руководителя». Президент напомнил, что в России помнят вклад Китая в предотвращение нападения Японии на СССР в 1941—1942 годах. Также он выразил признательность за сохранение мемориалов советским воинам, погибшим при освобождении Китая, напомнив, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны.