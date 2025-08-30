Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение: что узнали сейсмологи

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у побережья Камчатки.

Источник: Комсомольская правда

У берегов Камчатки вновь произошло землетрясение. Подземные толчки наблюдались в ночь на 30 августа. Магнитуда землетрясения составила 5,5 балла. Об этом оповестили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в нескольких населенных пунктах. Эпицентр землетрясения обнаружили в 271 километре от Петропавловска-Камчатского.

В уведомлении сказано, что жители ряда населенных пунктов ощутили толчки интенсивностью до двух баллов. Сильнее всего землетрясение отразилось на территории поселка Паужетка, говорится в сообщении.

Ранее, 26 августа, подземные толчки зафиксировали в Дагестане. Очаг находился в море. В ином случае землетрясение могло бы привести к более страшным последствиям.