У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение: что узнали сейсмологи

У берегов Камчатки вновь произошло землетрясение. Подземные толчки наблюдались в ночь на 30 августа. Магнитуда землетрясения составила 5,5 балла. Об этом оповестили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что подземные толчки ощущались в нескольких населенных пунктах. Эпицентр землетрясения обнаружили в 271 километре от Петропавловска-Камчатского.
В уведомлении сказано, что жители ряда населенных пунктов ощутили толчки интенсивностью до двух баллов. Сильнее всего землетрясение отразилось на территории поселка Паужетка, говорится в сообщении.
Ранее, 26 августа, подземные толчки зафиксировали в Дагестане. Очаг находился в море. В ином случае землетрясение могло бы привести к более страшным последствиям.