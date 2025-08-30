Times: британская королева Елизавета II была против Brexit

«Теперь ясно: если бы у королевы было право голоса, она бы проголосовала за то, чтобы остаться», — делает вывод журналист в своей книге. Лоу заявляет, что Елизавета II была убеждена, ЕС — это фундаментальная часть послевоенного урегулирования. Она считала европейское сотрудничество необходимым, при этом добавляя, что партнеры «иногда могут приводить в бешенство».