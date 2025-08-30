Shot: ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край

Украинские военные атакуют Краснодарский край, местные жители сообщают о десятках взрывов и работе сил противовоздушной обороны. Об этом в субботу, 30 августа, написал Telegram-канал Shot.
— Мощные хлопки начали раздаваться в небе примерно в 02:30. До этого на окраинах был слышен звук пролета БПЛА. После в одном из районов начался пожар, — говорится в публикации.
Также о взрывах сообщают жители разных районов региона. Официальной информации пока не поступало.
В эту же ночь силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
29 августа в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину на территории коммерческого объекта, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Автомобиль получил повреждения, также посечен фасад здания, добавил он.