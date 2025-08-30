Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО северокорейских бойцов

Ранее Ким Чен Ын провел церемонию награждения военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области. Государственные награды получили как командиры, так и рядовые бойцы. КНДР имеет одну из самых многочисленных армий в мире. Регулярная армия насчитывает около миллиона человек, а общая численность военнослужащих колеблется от 850 тысяч до 1,2 миллиона. Кроме того, в резерве находится около 4 миллионов человек, а мобилизационные ресурсы составляют примерно 6,2 миллиона человек.