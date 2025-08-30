Обломки дронов упали на краснодарский НПЗ, повредив технологическую установку

В Краснодаре ликвидируют пожар после падения фрагментов БПЛА.
В Краснодаре в ночь на 30 августа отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за падения обломков на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло возгорание одной из технологических установок. Об этом сообщается в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
«Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Сотрудников завода эвакуировали», — говорится в сообщении.
Жителей Краснодара попросили сохранять спокойствие. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и не выходить на улицу.
Как сообщало URA.RU, ранее в поселке Афипский Северского района Краснодарского края на территории нефтеперерабатывающего завода также возник пожар. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника.