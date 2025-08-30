Ричмонд
Прыжок на поезд закончился травмами для 16-летнего подростка в Хабаровске

16-летний юноша получил серьёзные травмы при попытке зацепинга на движущийся поезд.

29 августа на путях в районе станции Хабаровск-2, недалеко от улицы Суворова, подросток получил травмы при попытке зацепинга — прыжка на движущийся поезд, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, юноша схватился за выступающую часть вагона, но не удержался и упал.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности на железной дороге и оценку работы уполномоченных органов по профилактике детского травматизма.

Транспортная прокуратура напоминает: железная дорога — зона повышенной опасности. Зацепинг может привести к серьёзным травмам и даже смерти.