Прыжок на поезд закончился травмами для 16-летнего подростка в Хабаровске

29 августа на путях в районе станции Хабаровск-2, недалеко от улицы Суворова, подросток получил травмы при попытке зацепинга — прыжка на движущийся поезд, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По предварительной информации, юноша схватился за выступающую часть вагона, но не удержался и упал.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.
Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности на железной дороге и оценку работы уполномоченных органов по профилактике детского травматизма.
Транспортная прокуратура напоминает: железная дорога — зона повышенной опасности. Зацепинг может привести к серьёзным травмам и даже смерти.