На Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

В Краснодаре силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА.

В Краснодаре силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА. Обломки сбитых беспилотников упали на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), в результате чего там произошел пожар.

Как сообщил Оперативный штаб Кубани, на НПЗ повреждена одна из технологических установок. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудников завода вовремя эвакуировали. Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты, специальные и экстренные службы.

В то же время Оперштаб заявил, что в краевой столице сохраняется беспилотная опасность. В связи с этим жителей Краснодара призвали пока оставаться дома, а также не фотографировать беспилотники и работу систем ПВО.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области серьезно пострадали два человека.

