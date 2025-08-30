Ричмонд
Пожар произошел на территории Краснодарского НПЗ после атаки БПЛА

БПЛА атаковали Краснодарский край, повреждена установка на территории НПЗ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники попытались атаковать территорию Краснодарского края. В результате падения обломков дронов на нефтеперерабатывающем заводе получила повреждения одна из технологических установок. Специалисты ликвидируют пожар. Об этом оповестили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

В материале уточняется, что сотрудников НПЗ эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Беспилотная опасность на территории Краснодара сохраняется.

«Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 кв. м», — говорится в сообщении.

В ночь на 29 августа средства ПВО ликвидировали 54 БПЛА над регионами РФ. Девять дронов сбиты над акваторией Черного моря.

