Аэропорт Казани приостановил работу

Ограничения в воздушной гавани действуют на прием и вылет самолетов.
Воздушная гавань Казани временно приостановил работу. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт КАЗАНЬ. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко.
Также сообщается, что ограничения необходимы для безопасности полетов. Пассажиров просят сохранять спокойствие и ждать дальнейшей информации от властей.
Ровно такие же ограничения действуют в данный момент в аэропорту Сочи. В воздушной гавани Саратова они были сняты. Возможной причиной ограничений могла стать ночная атака украинских БПЛА. Подробности об этом читайте в онлайн-трансляции URA.RU.