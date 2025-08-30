Ричмонд
Аэропорт Казани приостановил работу

Воздушная гавань Казани временно приостановил работу. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в воздушной гавани действуют на прием и вылет самолетов.

«Аэропорт КАЗАНЬ. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко.

Также сообщается, что ограничения необходимы для безопасности полетов. Пассажиров просят сохранять спокойствие и ждать дальнейшей информации от властей.

Ровно такие же ограничения действуют в данный момент в аэропорту Сочи. В воздушной гавани Саратова они были сняты. Возможной причиной ограничений могла стать ночная атака украинских БПЛА. Подробности об этом читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

