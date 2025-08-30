Краснодарский НПЗ загорелся на площади 300 квадратов из-за падения БПЛА

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода возник пожар площадью около 300 квадратных метров после падения обломков беспилотника, которые повредили одну из технологических установок.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сотрудники предприятия были эвакуированы, на месте работают пожарные расчёты и экстренные службы.
Между тем два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области.
