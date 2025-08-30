Ричмонд
Краснодарский НПЗ загорелся на площади 300 квадратов из-за падения БПЛА

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода возник пожар площадью около 300 квадратных метров после падения обломков беспилотника, которые повредили одну из технологических установок.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сотрудники предприятия были эвакуированы, на месте работают пожарные расчёты и экстренные службы.

Между тем два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области.

