Воздушная гавань Нижнекамска временно приостановила полеты

Ограничения в воздушной гавани Нижнекамска введены для безопасности полетов.
В аэропорту Нижнекамска временно приостановлена работа на полеты гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт НИЖНЕКАМСК (Бегишево). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в личном telegram-канале Кореняко.
Отмечается, что ограничения были введены для безопасности полетов. Пассажиров просят не поддаваться панике и ждать дальнейшей информации от властей.
Ровно такие же ограничения действуют в данный момент в аэропорту Сочи и авиагавани Казани. В воздушной гавани Саратова они были сняты. Возможной причиной ограничений могла стать ночная атака украинских БПЛА. Подробности об этом читайте в онлайн-трансляции URA.RU.