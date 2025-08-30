Ричмонд
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в расселенном бараке в Хабаровске

Площадь пожара составила 270 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 29 августа пожарные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание в расселенном деревянном доме на улице Бурейской. Вызов поступил около 20:00, и на место происшествия незамедлительно выехала техника по повышенному рангу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба МЧС Хабаровского края, площадь пожара составила 270 квадратных метров. В течение часа огнеборцам удалось локализовать основные очаги возгорания, однако во время тушения произошло частичное обрушение конструкций крыши. Для тушения было задействовано шесть единиц техники и более 20 сотрудников МЧС, которые организовали несколько боевых участков и использовали лафетные и ручные стволы.

По словам местных жителей, после расселения здание часто посещали дети и лица без определенного места жительства. Угрозы для соседних домов удалось избежать. По факту возгорания дознаватели МЧС России проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.