Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в расселенном бараке в Хабаровске

Как сообщает пресс-служба МЧС Хабаровского края, площадь пожара составила 270 квадратных метров. В течение часа огнеборцам удалось локализовать основные очаги возгорания, однако во время тушения произошло частичное обрушение конструкций крыши. Для тушения было задействовано шесть единиц техники и более 20 сотрудников МЧС, которые организовали несколько боевых участков и использовали лафетные и ручные стволы.