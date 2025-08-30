Краснодарский НПЗ загорелся из-за падения беспилотника ВСУ

Пожар произошел на Краснодарском НПЗ, где из-за падения обломков украинского беспилотника повреждена одна из технологических установок. Об этом в субботу, 30 августа, сообщил оперативный штаб региона.
— В Краснодаре идет отражение атаки дронов ВСУ. Из-за падения обломков БПЛА на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок. Произошел пожар на площади около 300 квадратных метров, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.
Всех сотрудников НПЗ эвакуировали.
Украинские военные атакуют Краснодарский край, местные жители сообщают о десятках взрывов и работе сил противовоздушной обороны, написал ранее Telegram-канал Shot.
В эту же ночь силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.