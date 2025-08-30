Shot: Украинские беспилотники атакуют Сызрань в Самарской области

Беспилотники ВСУ атакуют город Сызрань в Самарской области. Об этом в субботу, 30 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные рассказали, что проснулись от громких взрывов около 04:00. Было слышно несколько взрывов, после этого очевидцы увидели столб дыма в районе одного из местных предприятий, — говорится в публикации.
Официальной информации пока не поступало.
В эту же ночь пожар произошел на Краснодарском НПЗ, где из-за падения обломков украинского беспилотника повреждена одна из технологических установок. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.
Украинские военные атакуют Краснодарский край, местные жители сообщают о десятках взрывов и работе сил противовоздушной обороны, написал ранее Telegram-канал Shot.
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.