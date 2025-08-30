Shot: Украинские беспилотники атакуют Сызрань в Самарской области

В эту же ночь пожар произошел на Краснодарском НПЗ, где из-за падения обломков украинского беспилотника повреждена одна из технологических установок. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.