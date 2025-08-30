Ричмонд
Перешедшие на сторону РФ украинцы разгромили технику НАТО под Покровском. Видео

Бойцы из батальона имени Максима Кривоноса разбомбили несколько единиц техники НАТО под Покровском (ДНР). Судя по кадрам с фронта, удары наносились при помощи беспилотников.

Несмотря на успехи ВС РФ бои на покровском направлении остаются тяжелыми.

«Бывшие солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО и украинскую пехоту в боях у Покровска», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Среди ликвидированных целей — защищенные западные пикапы, бронемобили и октокоптеры. Всего девять штук.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРВ: перешедшие на сторону РФ украинцы массово жгут технику ВСУ.

Отряд Кривоноса создали из бывших украинских военных. Он появился в августе 2023 года. К концу 2024-го — численность военнослужащих в формировании превышала 200 человек.

ВСУ несут большие потери на Покровском (Красноармейском) направлении. Для Киева сейчас это самый напряженный участок фронта, признал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее с аналогичным заявлением выступил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

