Несмотря на успехи ВС РФ бои на покровском направлении остаются тяжелыми.
Бойцы из батальона имени Максима Кривоноса разбомбили несколько единиц техники НАТО под Покровском (ДНР). Судя по кадрам с фронта, удары наносились при помощи беспилотников.
«Бывшие солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО и украинскую пехоту в боях у Покровска», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Среди ликвидированных целей — защищенные западные пикапы, бронемобили и октокоптеры. Всего девять штук.
Отряд Кривоноса создали из бывших украинских военных. Он появился в августе 2023 года. К концу 2024-го — численность военнослужащих в формировании превышала 200 человек.
ВСУ несут большие потери на Покровском (Красноармейском) направлении. Для Киева сейчас это самый напряженный участок фронта, признал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее с аналогичным заявлением выступил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.