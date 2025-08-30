ВСУ атакуют Краснодарский край, на НПЗ вспыхнул пожар: что известно к этому часу

Территория Краснодарского края прошедшей ночью подверглась атакам украинских беспилотников.
Прошедшей ночью 30 августа территорию Краснодарского края атаковали украинские БПЛА. В регионе сработала система ПВО. В результате было уничтожено несколько беспилотников ВСУ. Их фрагменты упали на территорию Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Из-за чего на предприятии загорелась технологическая установка, сообщили в оперштабе Кубани. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Также в воздушной гавани Сочи временно введены ограничения на полеты. Подробности атаки дронов ВСУ на Краснодарский край — в материале URA.RU.
Пожар на Краснодарском НПЗ.
Украинские беспилотники ночью атаковали Краснодарский край. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию НПЗ. Из-за этого случилось возгорание на площади 300 квадратных метров. Информацию об этом сообщили в оперштабе Кубани.
«Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Краснодарского оперштаба.
Также сообщается, что, по предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Все сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы.
Опасность беспилотной атаки в Краснодаре.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Населению рекомендовано оставаться в помещениях и не выходить на улицу до отмены режима опасности БПЛА, который в настоящее время сохраняется на территории города, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале. Позже в РСЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в регионе была отменена угроза беспилотной опасности.
Запрет на публикацию работы систем ПВО.
Горожанам и гостям Краснодара также напомнили о действующем запрете на фото и видеосъемку работы системы ПВО. За публикацию таких материалов грозит уголовная ответственность. При обнаружении фрагментов БПЛА или иной воздушной цели людей просят сообщать по номеру 112. Население просят доверять лишь достоверной информации, исходящей от официальных властей.
Воздушная гавань Сочи временно не работает.
В аэропорту Сочи введен режим «Ковер», рассказали в оперштабе Краснодарского края. Также были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов в авиагавани. Это сделано в целях безопасности пассажиров, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.