Хирург Блохин назвал цену исправления лица искалеченной модели Ковальчук

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта этого года на обочине дороги в Дубае с переломом позвоночника, конечностей и другими травмами. Девушка прошла долгий курс лечения. В июльском интервью она сообщила, что почти может ходить, но передвигается на коляске и на костылях. Ковальчук отметила. что потеряла память после трагедии.