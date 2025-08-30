Хирург Блохин назвал цену исправления лица искалеченной модели Ковальчук

Коррекция шрама на лице покалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук может стоить от 20 до 40 тысяч рублей. О стоимости процедуры aif.ru рассказал пластический хирург Сергей Блохин.
«Это несложная процедура. Она может стоить 20 — 40 тысяч рублей, в зависимости от того, кто ее будет проводить. Выполнить коррекцию может даже малоквалифицированный хирург. Дополнительно потребуется оплатить последующие процедуры», — объяснил он.
По словам эксперта, пересекающий лицо модели шрам в ходе корректировки иссекут и сверху наложат косметический шрам. Затем потребуются шлифовка и медицинский татуаж.
Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта этого года на обочине дороги в Дубае с переломом позвоночника, конечностей и другими травмами. Девушка прошла долгий курс лечения. В июльском интервью она сообщила, что почти может ходить, но передвигается на коляске и на костылях. Ковальчук отметила. что потеряла память после трагедии.