Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена умершего после похорон матери в Забайкалье рассказала о реакции детей

28-летний мужчина умер после похорон матери, тело которой нашли на могиле погибшего на СВО сына.

Источник: Аргументы и факты

Детям рассказали о смерти 28-летнего отца после похорон их бабушки в городе Балей Забайкальского края, сообщила супруга скончавшегося Евгения в беседе с aif.ru.

Напомним, мужчина почувствовал себя плохо после похорон матери. Тело последней за несколько дней до этого нашли на могиле ее второго сына, который погиб на СВО.

Женщина тяжело переживала потерю и постоянно приходила на кладбище.

У 28-летнего мужчины, как оказалось позже, открылась язва. Его не смогли спасти. У него остались жена и двое детей.

«У нас двое детей: 8-летний сын и 9-летняя дочь. Они уже знают, что папа умер, но они не сильно подавлены», — рассказала девушка.

Евгения добавила, что сама очень сильно переживает из-за смерти супруга и пока не знает, как справится с двумя детьми одна.

Ранее стало известно, что за год до череды трагедий умерший мужчина опубликовал пророческое фото.