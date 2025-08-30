Жена умершего после похорон матери в Забайкалье рассказала о реакции детей

Детям рассказали о смерти 28-летнего отца после похорон их бабушки в городе Балей Забайкальского края, сообщила супруга скончавшегося Евгения в беседе с aif.ru.
Напомним, мужчина почувствовал себя плохо после похорон матери. Тело последней за несколько дней до этого нашли на могиле ее второго сына, который погиб на СВО.
Женщина тяжело переживала потерю и постоянно приходила на кладбище.
У 28-летнего мужчины, как оказалось позже, открылась язва. Его не смогли спасти. У него остались жена и двое детей.
«У нас двое детей: 8-летний сын и 9-летняя дочь. Они уже знают, что папа умер, но они не сильно подавлены», — рассказала девушка.
Евгения добавила, что сама очень сильно переживает из-за смерти супруга и пока не знает, как справится с двумя детьми одна.
Ранее стало известно, что за год до череды трагедий умерший мужчина опубликовал пророческое фото.