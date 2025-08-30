В ООН осудили атаки Украины по РФ

В ООН заявили, что атаки ВСУ по объектам РФ являются нарушением международного права.
Организация Объединенных Наций (ООН) осудила атаки Украины по территории России и выразила обеспокоенность их последствиями для мирного населения. Об этом заявил помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча.
«Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права», — подчеркнул Енча на заседании Совета Безопасности, трансляция которого шла на youtube-канале организации. Он призвал немедленно прекратить подобные действия.
Поводом для обсуждения стал инцидент на Смоленской АЭС: на прошлой неделе «Росатом» сообщил о перехвате украинского беспилотника на территории станции. В результате взрыва были повреждены несколько окон, пострадавших нет, работа объекта и радиационный фон не изменились. После атаки ВСУ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт».
Ранее Киев также пытался атаковать Запорожскую и Курскую АЭС, а также осуществил удар по нефтепроводу «Дружба», что нарушило поставки нефти в Венгрию и Словакию. В «Росатоме» подчеркнули, что атаки на атомные объекты представляют серьезную угрозу для ядерной и радиационной безопасности, передает RT.