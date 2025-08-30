В ООН осудили атаки Украины по РФ

Поводом для обсуждения стал инцидент на Смоленской АЭС: на прошлой неделе «Росатом» сообщил о перехвате украинского беспилотника на территории станции. В результате взрыва были повреждены несколько окон, пострадавших нет, работа объекта и радиационный фон не изменились. После атаки ВСУ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «теракт».